توزيع الصيادلة الجدد إلكترونيا في المستشفيات لأول مرة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قالت الدكتورة هالة عبده، مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنه بناء على تكليف من الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، فإنه يتم حاليًا تسجيل رغبات الصيادلة دفعة 2017 الذين تقرر تكليفهم بالمديرية من خلال صفحة على شبكة الإنترنت، تمهيدًا لتوزيعهم إلكترونيًا طبقًا لمجموع ورغبة كل صيدلي وتحت إشراف لجنة برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير عام الإدارة العامة الصيدلة ومدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن باب التسجيل الإلكتروني للرغبات مفتوح حتى نهاية اليوم الأول من مايو 2019، وبعدها سيتم توزيع من لم يحدد رغبته على الأماكن الخالية، وطالبت الصيادلة الجدد بتحري الدقة في تحديد الرغبات وعدم تكرارها تجنبًا لاستنفاذ الرغبات والتوزيع بالتالي على أية أماكن خالية.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 400 صيدلي قاموا بتسجيل رغباتهم حتى تاريخ اليوم وما زال الباب مفتوحًا للتسجيل حتى أول أيام الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، صرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة التي ضمت 11عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانًا لـ1435 مريضًا من أهالي المنطقة، مضيفًا أنه تم بالقافلة عمل 359 تحليلًا طبيًا و42 آشعة بالموجات فوق الصوتية و14 رسم قلب جميعًا بالمجان.​