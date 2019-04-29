"القومي للمرأة" يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش، التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، خلال الاحتفال بشم النسيم، عبر الخط الساخن رقم 15115.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.​