جوجل تمنحك "السفر عبر الزمن" من خلال هاتفك الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

يبدو أن شركة جوجل الأمريكية ستحول فكرة "السفر عبر الزمن" إلى واقع، يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.

ووفق ما ذكر موقع "أندرويد بوليس"، ستطرح "جوجل" تحديثًا لتطبيقها الخاصة بالملاحة وتصوير الأرض "جوجل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

والتحديث الجديد لـ"جوجل إيرث تايم لابس"، سيمكن المستخدمين من الإطلاع على التغييرات، التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018.

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كما يتضمن إصدار "جوجل إيرث" الجديد، تحديثًا مرئيًا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.

وتعمل تقنية "جوجل إيرث تايم لابس"، إذا ادخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث" ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.​