سريلانكا تحظر النقاب بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة

أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا حظر تغطية الوجه في البلاد، بعد التفجيرات المنسقة في أحد الفصح التي أودت بحياة 253 شخصا.

وقال سيريسينا إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة. وسيصبح

هذا الحظر ساريا ابتداءً من الاثنين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف البيان "الحظر هو لضمان الأمن الوطني لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه".

وجاء هذا الإعلان بعد أن حض رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردود فعل بعد التفجيرات التي قام بها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش.

ويشكل المسلمون 10 بالمئة من هذه الدولة ذات الغالبية البوذية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء.