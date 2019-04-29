نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الجار الله للوكالة معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع

دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، علي تنكسيري، صرح بأن إيران ستغلق مضيق هرمز، إذا تم منع طهران من استخدامه.

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ونسبت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية عن تنكسيري

قوله مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".

وجاء تصريح تنكسيري، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار بلاده إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في إيران.

ودأبت إيران على التهديد بغلق مضيق هرمز كلما وقعت تحت ضغط، لكن محللين يرون أن هذه التهديدات ليست إلا محاولة من طهران لرفع أسعار النفط عبر إثارة القلق والإيحاء بوجود توتر محدق بالأسواق.