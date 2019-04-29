الإمارات: التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين أمر غير مقبول

أبوظبي، المنامة، بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس «إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض». وشددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي. وأضافت الوزارة في بيانها «وفي هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة».

هذا واستدعت وزارة خارجية مملكة البحرين القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى المملكة بالإنابة، نهاد رجب عسكر العاني. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة، السفير وحيد مبارك سيار، استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم المملكة، ويمثل إساءة مرفوضة لها وقيادتها، كما يعد تدخلاً سافراً في شؤونها، وخرقاً واضحاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين البحرين والعراق.

كذلك شدد سيار على أن مملكة البحرين تحمل الحكومة العراقية نتيجة لذلك مسؤولية أي تدهور أو تراجع للعلاقات بين البلدين، كما تحملها مسؤولية السماح لمثل هذه الأصوات غير المسؤولة والمسيئة والتي تثير الفتنة وتشكل معاول هدم وتهديداً خطيراً على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن مملكة البحرين تحرص دائماً على التزامها نهجاً ثابتاً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتطالب الحكومة العراقية بضرورة التصدي لهذه الأصوات التحريضية وردع هذه المواقف التأزيمية، كما تؤكد أنه لا يمكن أن تقبل أو تسمح أبداً بأي شكل من أشكال الإساءة أو التدخل في شؤونها من قبل أي شخص أو أي جهة كانت، وستتخذ كافة إجراءات السيادة اللازمة للحفاظ على سيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها. وأشار سيار إلى أن البحرين تطالب الحكومة العراقية بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية أمن وسلامة سفارة المملكة في بغداد وقنصلية المملكة في النجف الأشرف، بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكذلك بالتدخل الفوري لوقف مثل هذه البيانات والتصريحات المعادية للمملكة وغير المسؤولة سواء كانت من المسؤولين أو من أي جهة عراقية كانت، والتي هدفها التأزيم وإخلال الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة. كذلك سلم السفير مذكرة احتجاج بهذا الشأن إلى القائم بأعمال سفارة العراق بالإنابة.

بدوره، ردّ وزير خارجية البحرين، خالد بن ‏أحمد آل خليفة، على تصريحات زعيم التيار الصدري. وكتب الوزير البحريني: «مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي، وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين». وأضاف: «أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين».

رد استدعى رداً مضاداً من وزارة الخارجية العراقية، التي شجبت تلك التصريحات، معتبرة «أنَّ كلمات وزير الخارجيَّة البحريني تُسِيء لمقتدى الصدر بكلمات نابيَّة».

وفي السياق، أعرب مجلس الشورى عن استنكاره واحتجاجه الشديدين لتصريحات مقتدى الصدر، معتبراً بأن هذه التصريحات تمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها، وتعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، وخرقاً واضحاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق. وقال المجلس في بيان، إنه في «الوقت الذي يشيد فيه المجلس بالعلاقات التاريخية مع الجمهورية العراقية الشقيقة، فإنه يطالب الحكومة العراقية بضرورة التصدي لهذه الأصوات التحريضية وردع هذه المواقف التأزيمية»، وأكد المجلس أنه لا يمكن القبول أو السماح أبداً بأي شكل من أشكال الإساءة أو التدخل في شؤون المملكة من قبل أي شخص أو أي جهة كانت.

بدورها، أكدت كتلة البحرين النيابية رفضها القاطع لتصريحات الصدر، معتبرةً كلامه تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لمملكة البحرين. وأعربت الكتلة عن استنكارها الشديد لكل ما تضمنته التصريحات من معلومات لا تستند إلى الحقائق وبعيدة كل البعد عن الواقع البحريني، في محاولة بغيضة لزعزعة أمن البحرين والتدخل في شؤونها السيادية والتذرع بها على الملأ تحت غطاء أمن العراق.

كما أكدت كتلة الميثاق البرلمانية رفضها واستنكارها للتدخل السافر في الشأن الداخلي لمملكة البحرين.

ودعت الكتلة في بيان أصدرته أمس، إلى محاسبة الأصوات العراقية المسيئة للعلاقات الثنائية بين الجانبين، ومحاسبة كل من تسول له نفسه تعكير صفو العلاقات، وإثارة الفتنة والطائفية، وتهديد الأمن والسلم الوطني وزعزعة استقرار المنطقة. وشددت الكتلة في بيانها على أن أي إساءة ضد البحرين وقيادتها وشعبها، أمر غير مقبول ومرفوض تماماً. وشددت الكتلة على أن البيان الصادر كاذب وغير مسؤول، داعين الصدر الى أهمية التركيز على شؤون بلاده الداخلية، والمساهمة في حلحلة الاضطرابات والمشاكل بالعراق والعمل على إيجاد حلول شاملة للحفاظ على استقرارها من خلال مكافحة الإرهاب ومراجعة العلاقات مع إيران ومدى نفوذها وسيطرة أسلحتها على الداخل العراقي قبل اي ادعاءات كاذبة بغيضة في الشأن البحريني أو شأن أي دولة أخرى مجاورة. وشدد أعضاء الكتلة في بيانهم أن مملكة البحرين ماضية قدماً في تحقيق المشروع الإصلاحي، خاصة في ظل ما تتميز به البلاد من وحدة وطنية وتعايش سلمي وعلاقات طيبة بمختلف دول العالم. وذكر البيان أن الوحدة الوطنية وولاء الشعب للوطن وللملك هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها استقرار البحرين ولا تنازل عن ذلك. ودعت الكتلة، الصدر إلى الالتفات للشأن الداخلي العراقي ومواجهة التمدد الإيراني في العراق بدلاً من إقحام نفسه في شؤون الدول الأخرى، مطالبينه بمحاربة الفساد في بلاده والذي أشار إليه عبر بيانه المسموم.