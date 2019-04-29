العراق: إطلاق عملية عسكرية للقضاء على مخابئ «داعش» في جبال حمرين

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية إطلاق عملية عسكرية لتطهير «جبال حمرين» على حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مؤكدةً أن الهدف الرئيس للعملية القضاء على مخابئ تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، الأحد، في بيان إنه: «تمت مباشرة عملية أمنية لتطهير سلسلة جبال حمرين عبر أربعة محاور»، مشيراً إلى التنسيق الكامل خلال العملية بين القوات العراقية وبإسناد طيران الجيش والتحالف الدولي.

وأضاف أن العملية تهدف للقضاء على مخابئ تنظيم «داعش» الإرهابي ودك أبرز معاقله التي يختبئ بها في «جبال حمرين» ويهدد حدود المحافظات الثلاث.

يذكر أن ما تبقى من عناصر «داعش» يتخذون من «جبال حمرين» ملاذات آمنة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية في المناطق الآمنة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن انتهاء عملية تطهير «وادي الشاي» جنوبي محافظة كركوك من بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال الجهاز، في بيان، إن «عملية تطهير وادي الشاي انتهت بنجاح أسفرت عن مقتل 16 داعشياً وتدمير 21 مقراً و14 نفقاً للتنظيم، فضلاً عن العثور على مستودعين للأسلحة والمتفجرات». وباشر جهاز مكافحة الإرهاب بتطهير «وادي الشاي» من فلول «داعش»، فجر خميس الماضي.

وبدأت قوات عراقية، أمس الأول، عملية عسكرية واسعة في ريف مدينة «خانقين» بمحافظة ديالى، لتعقب خلايا «داعش» بالمنطقة.

وفي ديسمبر 2017، أعلن العراق الانتصار على تنظيم «داعش» بعدما كان يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد. وبعد انهيار «الدولة» المزعومة تحول التنظيم إلى هجمات الكر والفر، وأعاد تجميع صفوفه في منطقة «جبال حمرين» التي تمتد من ديالى على الحدود مع إيران باتجاه الشمال الغربي حتى نهر دجلة في محافظة كركوك.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، أمس، بأن تنظيم «داعش» اختطف مجموعة من أهالي قضاء «مخمور» في منطقة جبل «قره جوخ». وقال مسؤول فرع «قره جوخ» للحزب الديمقراطي الكردستاني، كرمانج عبدالله، إن «مجموعة من أهالي قضاء مخمور وقعوا في كمين لتنظيم داعش عند بحثهم عن نبات الكمأ في منطقة جبل قره جوخ»، مشيراً إلى أن أحد المختطفين عنصر بقوات الأمن «الآسايش» التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. وأضاف عبدالله، أن مسلحي «داعش» يتجولون باستمرار في جبل «قره جوخ» ومحيط قضاء «مخمور» الذي كانوا يسيطرون عليه سابقاً. وفي السياق، كشفت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك. وقالت في بيان، إن «قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة طوبزاوة بمحافظة كركوك»، مشيرةً إلى أن «العملية تم تنفيذها بواسطة فوج كركوك ليلاً، لعنصر المباغتة». وأوضحت القيادة، أن الإرهابيين الثلاثة مطلوبون للقضاء العراقي، عن عمليات استهداف الأجهزة الأمنية المتكررة، وابتزاز وإرهاب المدنيين الأبرياء.