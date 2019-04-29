3 دعائم لاقتصاد تركيا.. الاقتراض والفساد والمحسوبية

دينا محمود (لندن)

توقع تقرير أميركي لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية ضد مناوئيه، في ظل انسداد الأفق أمام حل المشكلات الداخلية والخارجية التي تحاصره في الوقت الراهن على نحو غير مسبوق. وقال المحلل السياسي البارز، كون هالينان، في التقرير الذي نشرته مجلة «كاونتر بانش»: «إن الأزمات التي تحيط بأردوغان هي من صنع يديه بوجه عام، بدءاً من الاقتصاد المبني على قطاع الإنشاءات الذي يضرب فيه الفساد حتى النخاع، إلى التدخل الكارثي في سوريا، وإعلان الحرب على الأكراد الأتراك».

ووصف هالينان، الرئيس التركي بـ«أنه ذلك المستبد الذي قاد بلاده إلى حرب لا معنى لها في سوريا ومع الأكراد، وشوه الاقتصاد لتكوين قاعدة انتخابية مؤيدة له، كما زج بالمعارضين السياسيين في السجون، وحوّل الديمقراطية إلى حكم فردي». وشدد على أن السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي ونظامه «عادت عليه بالوبال» على مختلف الأصعدة، وهو ما تجلى في نتائج الانتخابات المحلية التي جرت أواخر الشهر الماضي، وشهدت انتكاسات مدوية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعدما فقد السيطرة على كل المدن الرئيسية ومن بينها أنقرة وإسطنبول، التي تشكّل المحرك الاقتصادي الرئيسي لتركيا، إذ تسهم بأكثر من 30% من الناتج القومي الإجمالي.

ورجح هالينان أن يلجأ أردوغان إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القمعية لمواجهة خسائره الانتخابية، قائلاً: إنه ليس بالرجل الذي يحجم أو يخجل عن «استخدام التخويف والقوة الوحشية» لتحقيق أهدافه. وضرب مثالاً على ذلك بوضع النظام التركي قرابة 10 آلاف من معارضيه السياسيين في السجون، وفصله مئات الآلاف الآخرين من وظائفهم، وسحقه وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضة. لكنه حذر من أن «القوة لن تؤدي سوى إلى تفاقم مشكلات أردوغان وأزماته، مثلما حدث عندما لجأ لها النظام من قبل مع الأكراد، حينما حقق حزب الشعوب الديمقراطي المتعاطف مع القضية الكردية، انتصاراً انتخابياً لافتاً عام 2015، بعدما حصل على 81 مقعداً في البرلمان وحرم «العدالة والتنمية» من الفوز بالأغلبية».

ففي تلك الفترة، أقدم أردوغان -كما جاء في التقرير- على إنهاء محادثات السلام مع الأكراد واحتلال مدنهم وبلداتهم. ولكن هذه الاستراتيجية القمعية أتت بنتائج عكسية، فبدلاً من إسكات الأكراد، نثر النظام التركي بذور أزمته، ليحصد حزب «العدالة والتنمية» إعصاراً عاتياً في انتخابات مارس الماضي، بعدما صوّت الناخبون المؤيدون لحزب «الشعوب» ضد الحزب الحاكم، ولاسيما أن زعيمهم صلاح الدين ديمرطاش يقبع وراء القضبان بتهمٍ واهية منذ نحو عامين ونصف العام. وقال هالينان: إن أصوات مؤيدي الحزب المتعاطف مع الأكراد، هي التي غيرت طبيعة النتائج في العديد من المدن التي خسر حزب أردوغان السيطرة عليها، مثل إزمير وأنطاليا ومرسين وأضنة، جنباً إلى جنب مع إسطنبول بطبيعة الحال، التي يشكل الأكراد قرابة 11% من سكانها، بعدما أتى إليها هؤلاء قادمين من الجبال والمناطق الريفية، إثر الحرب التي شنتها الدولة التركية ضد الأقلية الكردية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وأوضح أن أكراد إسطنبول هم أكبر مجموعة كردية تعيش في منطقة حضرية في العالم بأسره، وهو ما يمكن القول: إنه إذا كانت هناك من عبارة تُلخص ما جرى في الانتخابات المحلية التركية الأخيرة، فربما تكون «الثأر للأكراد»، الذي أخذه المصوتون من حزب أردوغان انتقاماً من إجراءاته الوحشية ضدهم.

لكن التقرير شدد أيضاً على أن الخسائر الانتخابية الأخيرة لحزب أردوغان لا تعود لعوامل سياسية فقط، وإنما للضائقة الاقتصادية المتفاقمة التي تأخذ بخناق الأتراك بسبب سياسات رئيسهم كذلك، من قبيل إسناده للمشروعات الإنشائية الكبرى للشركات الصديقة لحزبه الحاكم، والتي تعيد بدورها الأموال التي تربحها إلى الحزب مرةً أخرى. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققه أردوغان على مدار السنوات الماضية يقوم على ثلاث دعائم «الاقتراض والفساد والمحسوبية»، ما أدى في نهاية المطاف إلى تدني احتياطي النقد الأجنبي، وانهيار قيمة الليرة التركية، وخروج حجم الديون عن نطاق السيطرة وتفاقم معدلات البطالة، خاصةً بين الشبان وذوي المستوى المرتفع من التعليم.

واعتبر التقرير تركيز الرئيس التركي حملته الدعائية السابقة للانتخابات المحلية على ملفات من قبيل الإرهاب والتعامل مع الأكراد حالة نادرة من الصمم السياسي، في ضوء أن غالبية الأتراك باتوا مهتمين بشكلٍ أكبر بانعدام فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. وشدد على صعوبة خروج أردوغان من مأزقه الحالي سواء سياسياً أو اقتصادياً، فبالرغم من أنه لن يضطر لمواجهة الناخبين سوى عام 2023 عندما تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن «المستثمرين الأجانب متخوفون من سيولة الوضع على الساحة السياسية التركية، كما يشعر الأميركيون والأوروبيون بالغضب حيال السياسة الخارجية الشاذة التي ينتهجها أردوغان».

ومن بين أوجه هذه السياسات، وفق هالينان، التوجه الذي تتبناه تركيا حيال الملف السوري، والذي أدى إلى تدفق ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها، وتورط قواتها في معارك شمال سوريا، دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يناصبه أردوغان العداء. وأشار التقرير إلى أن الرئيس التركي قطع شوطاً بعيداً على هذا المضمار، جعله يقدم الدعم حتى للجماعات المتطرفة المناوئة للأسد، ودفعه إلى تحدي روسيا وإسقاط إحدى مقاتلاتها قبل سنوات، دون أن يمنعه ذلك من تحويل المسار بشكل جذري بعد ذلك، ومد يد التعاون مع موسكو وشراء منظومة «إس 400» المتطورة للدفاع الصاروخي منها بقيمة 2.5 مليار دولار، ما جلب عليه غضب الغرب.

وأبرز التقرير في هذا الشأن رفض دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» نشر تلك الصواريخ الروسية على أراضي دولة عضو في الحلف، تضم بين جنباتها قاعدةً جويةً أميركيةً (في إشارةٍ إلى قاعدة «أنجرليك» في أضنة). كما أشار إلى تهديد الكونجرس الأميركي بحرمان تركيا من شراء مقاتلاتٍ من طراز «إف 35»، رغم كونها من بين الجهات المشاركة في برنامج لتصنيع بعض أجزاء هذه المقاتلات، فضلاً عن تحذير إدارة الرئيس دونالد ترامب من أنه سيتم إدراج أنقرة على قائمة الجهات المشمولة بقانون «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات». ومن شأن اتخاذ هذه الخطوة إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد التركي ذي الوضع المتردي من الأصل، وخاصةً أن البلاد تمر رسمياً بحالة ركود.

ومن بين ملامح الغضب الأميركي الشديد من تركيا في هذا الصدد، اقتراح مجلس الشيوخ مؤخراً رفع حظر السلاح المفروض على قبرص، وإقراره اتفاقياتٍ للتعاون في مجال الطاقة مع مصر واليونان، وكلها دولٌ مناوئةٌ لسياسات نظام أردوغان على الصعيد الإقليمي. وبجانب هذا وذاك، لا تبدو العلاقة التركية الروسية حالياً في أفضل أحوالها، حتى على الرغم من التعاون في صفقة «إس 400». فكما قال هالينان: «لا يشاطر الروس تركيا عداءها حيال الأكراد في سوريا، ولا خصومتها مع مصر.. كما يختلفون مع أنقرة في سياساتها إزاء قبرص ومنطقة القوقاز». وقلل التقرير من آفاق التعاون بين روسيا وتركيا وما قد يؤدي إليه ذلك من إقالة أردوغان من عثراته الاقتصادية، قائلاً: إن «الاقتصاد الروسي ليس أكبر بكثير من نظيره التركي، كما أنه يعاني في الوقت الراهن من العقوبات التي يفرضها حلف الناتو»، والتي تلحق به بدوره خسائر لا يُستهان بها.