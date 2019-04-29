كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز حزب رئيس الوزراء الإسباني في الانتخابات العامة بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن فوزه في الانتخابات العامة، التي جرت أمس الأحد، حيث بدأ أن حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه فاز بـنسبة 7ر28 بالمائة من الأصوات بعد فرز معظم بطاقات الاقتراع.

وقال سانشيز لأنصاره "لقد فاز الحزب الاشتراكي بالانتخابات العامة"، "لقد انتصر المستقبل وخسر الماضي".

وقال سانشيز، إنه مع هذا التصويت، فإن الشعب الإسباني بعث رسالة تقول: "لا نريد التراجع، لا نريد الرجعية، لا نريد التراجع، نريد دولة تتقدم إلى الأمام وتتطلع إلى المستقبل".

وأشار رئيس الوزراء إلى المواطنين الإسبان، الذين صوتوا للدفاع عن الديمقراطية، وذلك في الوقت الذي يشق فيه الوافد الجديد حزب "بوكس" طريقه ليصبح أول قوة يمينية متطرفة تدخل البرلمان الوطني منذ عقود.