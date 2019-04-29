كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 7 أخرين في حادث إطلاق نار بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخص مصرعة وأصيب 7 أشخاص بالرصاص، في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، تشاكيا فينوي: "إن السلطات تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الساعة الخامسة، مساء الأحد، للإبلاغ عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكدت فينوي، أن أحد الضحايا توفي، لكنها لم تدلي بمعلومات عن ظروف الآخرين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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ووقع إطلاق النار في أحد الشوارع في الجزء الغربي من المدينة.

وأردفت فينوي، إنها ليس لديها معلومات فورية حول سبب إطلاق النار أو أي مشتبه به.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد حدث إطلاق النار بينما كان الناس يتجمعون لتناول الطعام بالخارج.