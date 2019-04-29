رئيس وزراء إسبانيا : سنشكل حكومة موالية لأوروبا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، إنه سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا، وإن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية.



وأضاف سانشيز -في تصريحات أمام أنصار له عقب إعلان فوز حزبه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، لكن دون الحصول على أغلبية برلمانية- أنه لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة.



وكان رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات التشريعية دون أن يحقق أغلبية مطلقة، في وقت يستعد اليمين المتطرف للدخول بقوة إلى البرلمان حسب النتائج الجزئية.



وبعد فرز 99% من الأصوات حصل حزب سانشيز على نحو 29% من الأصوات وعلى 123 نائباً، أي أكثر بكثير من النتائج التي حققها في انتخابات عام 2016، لكنه ما زال بعيداً من الغالبية المطلقة (176 من 350 نائباً)، وسيُجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكّن من الحكم.. في حين حصل حزب "فوكس" اليميني المتطرف على 24 مقعدا وفق النتائج.