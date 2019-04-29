"الحرية والتغيير" بالسودان: جولة تفاوض ثالثة مع المجلس العسكري الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري

كشفت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان عن إجراء جولة تفاوض ثالثة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الإثنين.

كان المتحدث باسم قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان أمجد فريد قال إنهم مصرون على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري يمارس سلطاته السيادية.



وأضاف فريد أن اجتماع اللجنة المشتركة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير غلبت عليه أجواء التوافق، لافتا إلى أنه يتم التفاوض مباشرة مع المجلس العسكري ككل.



وأشار إلى أن أهم ما شهده الاجتماع مع المجلس العسكري هو عودة الثقة، كوننا شركاء في هذه الثورة.