شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: الموازنة الجديدة لن تحمل أى أعباء ضريبية على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع الحصيلة الضريبيبة بمشروع الموازنة العامه للدولة 2019 – 2020، أمر متوقع وطبيعى، نتيجة اعتماد هذه الحصيلة على ميكنة بالنظام الرقمى وزيادة الكفاءة فى التحصيل.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"الخليج 365" أن مشروع الموازنة العامة لن تتوجد بها أى أعباء ضريبية على المواطنين، بل زيادة التحصيل والتى إذا تابعنا موازنات الأعوام الماضية سنجد أنها فى تزايد متراكم نتيجة كفاءة التحصيل، بجانب عمل المسئولين على تطوير المنظومة الضريبيه لتحسين الأداء.

ولفت إلى أن المستهدفات فى الضرائب خلال الفترة الماضية تم تحصيلها فى كل الموازنات السابقه، كما أنه تم إحكام الرقابة أكثر وأدق والضرائب أصبحت تحصل إلكترونيا.