شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: الموازنة الجديدة لن تحمل أى أعباء ضريبية على المواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع الحصيلة الضريبيبة بمشروع الموازنة العامه للدولة 2019 – 2020، أمر متوقع وطبيعى، نتيجة اعتماد هذه الحصيلة على ميكنة بالنظام الرقمى وزيادة الكفاءة فى التحصيل.
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"الخليج 365" أن مشروع الموازنة العامة لن تتوجد بها أى أعباء ضريبية على المواطنين، بل زيادة التحصيل والتى إذا تابعنا موازنات الأعوام الماضية سنجد أنها فى تزايد متراكم نتيجة كفاءة التحصيل، بجانب عمل المسئولين على تطوير المنظومة الضريبيه لتحسين الأداء.
ولفت إلى أن المستهدفات فى الضرائب خلال الفترة الماضية تم تحصيلها فى كل الموازنات السابقه، كما أنه تم إحكام الرقابة أكثر وأدق والضرائب أصبحت تحصل إلكترونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل خطة البرلمان: الموازنة الجديدة لن تحمل أى أعباء ضريبية على المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.