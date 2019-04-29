شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وتم إجلاء نحو 12 ألف فيما تضررت العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الفيضانات والاحوال الجوية التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وتسببت الفيضانات في فقدان ثمانية أشخاص آخرون، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

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وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن “تأثير هذه الكارثة قد يزداد”، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات، مضيفا أن “انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة”.

وأضاف أنه من المحتمل حدوث “كارثة ثانوية” على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن “توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية” مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.