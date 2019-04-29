الارشيف / اخبار العالم

10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وتم إجلاء نحو 12 ألف فيما تضررت العديد من المباني والجسور والطرق بسبب الفيضانات والاحوال الجوية التي أثرت على تسع مناطق وبلدات في مقاطعة بينغكولو، بحسب مسؤولين.

وتسببت الفيضانات في فقدان ثمانية أشخاص آخرون، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الاندونيسية.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، إلا أن مسؤولين حذروا من أن حجم الضرر لم يعرف بعد وأن بعض المناطق لا تزال مقطوعة عن باقي البلاد.

Advertisements

وصرح ستوبو بورو هوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث أن “تأثير هذه الكارثة قد يزداد”، مضيفا أن عديدين جرحوا كذلك في الفيضانات، مضيفا أن “انهيارات أرضية وفيضانات يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا استمر هطول الأمطار الغزيرة”.

وأضاف أنه من المحتمل حدوث “كارثة ثانوية” على شكل أمراض جلدية والتهابات تنفسية حادة بسبب ضعف الظروف الصحية وعدم توفر المياه النظيفة.

وأشار إلى أن “توزيع المساعدات واجه صعوبات بسبب تقطع الطرق نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية” مضيفا أنه يتم استخدام جرافات لفتح الطرق.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا