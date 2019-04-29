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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التقصي العراقية: «الحشد» يهرب النفط على طريقة داعش 3-3 والان نبدء بالتفاصيل
» طريقة داعش
وأكد مدير عام التصاريح الأمنية ماجد الساعدي استخدام المهربين الطريقة ذاتها، التي استخدمها داعش في تهريب النفط، موضحا أن هناك قوة من شرطة الطاقة في محافظة البصرة تدعى «الجوال» دخلت حقل «القيارة» ودمرت الكثير من منصاته.
ولفت الساعدي إلى أن موضوع تهريب النفط موجود وموثق منذ 2017، لافتا إلى أن المتعاقدين مع الوزارة تمادوا إلى حد أخذ الاتاوات عن كل صهريج عابر. وأوضح الساعدي أن المسؤول عن المجاميع، التي تهرب النفط شخص يدعى «أبو رقية» واسمه تحسين علي الدراجي وينتسب للحشد الشعبي حسب قوله؛ ولديه جماعات مسلحة تابعة له. كما أكد الساعدي ما ذكره مدير بلديات الموصل حول إنشاء محافظ نينوى طريقين، الأول بطول 10 كيلو مترات بالقرب من قرية زهيليلة، والثاني بطول 2 كيلو متر من الطريق العام إلى تلال نجمة خارج الخطة وبدون موافقة مدير بلدية القيارة، وذلك لتسهيل عمليات التهريب. وأوصت اللجنة بفتح تحقيق موسع من قبل هيئة النزاهة مع وزارة النفط ومحافظ الموصل.
» تجاوز القانون
وتواصلت ”الخليج 365” مع عدد من المسؤولين العراقيين لتوضيح ما يجري في المحافظة، فقال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي: في تقديري أن المسؤول هو القضاء، الذي أصبح ضعيفا لمواجهة هذه الأجهزة الأمنية، التي تحاول أن تستغل وجودها، وأضاف: الفساد الإداري والعسكري متفشٍ في الأجهزة الاستخبارية، أو في مجاميع الحشد الشعبي، الذي يستطيع أن يتجاوز القانون بنفوذه. وطالب النجيفي بوجود قضاء قوي لا يستجيب لمحاولات ابتزاز الأبرياء بإدانتهم أو تبرئة متهمين أو شهادات الزور، مطالبا بقضاء يستطيع كشف الحقيقة، كما أشار إلى وجود جهات تتصرف وكأنها فوق القانون، فتستطيع أن تبرئ المتهمين كما حدث في حادثة العبارة، لأن مالكها كان مدانا بتهمة الإرهاب، ولكن المكاتب الاقتصادية تدخلت وأطلقت سراحه بمقابل مالي.
» نفوذ إيران
وأشار النجيفي إلى وجود دور إيراني فيما يحدث في نينوى، منذ سقوط الموصل بيد داعش، والخلاف حول طريقة التحرير، فقد كانت هناك خطة لتحريرها من المحور الشمالي بالتعاون مع إقليم كردستان ومع أهالي الموصل، ولكن وضعت خطة بديلة تستبعد سكان الموصل منها، وهي التي نفذت ونجحت، وبالتالي عندما عادت القوات العراقية وسيطرت على المحافظة، كان بنفوذ إيراني كامل وليس هناك أي وجود لنفوذ الأهالي، كما كان النفوذ العراقي ضعيفا بمواجهة الحشد الشعبي، الذي كانت لديه سلطة أكبر من الجيش، مشيرا إلى أن النفوذ الإيراني لم ينته من الموصل، وأن المحافظ المقال كان ضحية تلك السيطرة.
» مخطط داخلي
من جانبها، أكدت النائبة العراقية نورة البجاري وجود مخطط خارجي بالتعاون مع أيدٍ داخلية للسيطرة على الموصل، وأضافت: من بعد 2003 لم يسمح للضباط والقادة الأمنيين، الذين كانوا متواجدين بالمحافظة بالعودة إليها مرة أخرى. كما لفتت البجاري إلى وجود مخطط خارجي من دول لها أطماع بتغيير طائفي في محافظة نينوى، ومن دول أخرى تريد إجراء تغيير ديموغرافي للقومية، لافتة إلى أن الصراع فيها هو قومي وطائفي. وأوضحت البجاري أن إيران وتركيا لهما مصالح ودور كبير في المشاكل، التي تحدث اليوم في العراق، وفي نينوى بالذات، وقالت: البيت السياسي العراقي به خلل، فبعض الشخصيات محسوبة على الداخل ولكن ولاءها لدول خارجية، وتسمح لها بأن تسيطر وتبسط نفوذها على البلاد ومقدراتها. وفي الختام، طالبت البجاري بتمثيل لـ«نينوى» في بغداد بأحد أبنائها، مشددة على ضرورة سحب كل قوات الحشد من المحافظة؛ لأنها أس المشاكل، علاوة على محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم، وتعويض المتضررين من أهالي نينوى.
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