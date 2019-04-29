شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: التدخل في شؤون البحرين مرفوض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها «تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها».

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس (الأحد)، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن «التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض».

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وشددت الوزارة على أن «عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي».

وأضافت الوزارة في بيانها: «وفي هذا السياق ندعو الإخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد آل خليفة، قد رد على تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجم البحرين.