الاشتراكي بيدرو سانشيز يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية الإسبانية

اسماء السيد - مدريد: أعلن الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز الأحد فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكن من دون أن يحقق الغالبية المطلقة.

وقال سانشيز لأنصاره المبتهجين من شرفة مقر الحزب في مدريد "فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".

