اسماء السيد - مدريد: أعلن الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز الأحد فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد حصول حزبه على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لكن من دون أن يحقق الغالبية المطلقة.
وقال سانشيز لأنصاره المبتهجين من شرفة مقر الحزب في مدريد "فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتراكي بيدرو سانشيز يعلن فوزه بالانتخابات التشريعية الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.