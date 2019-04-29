شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تعقد 3 اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة لوزراة الإسكان وقطاعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، فى عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة، مقسمة على ثلاثة اجتماعات على مدار اليوم.

وخصصت اللجنة الاجتماع الأول لمناقشة موازنات (هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك).

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وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثانى مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وديــوان عام المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات).

وخلال اجتماع اللجنة الثالث تناقش اللجنة مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2019/2020 لقطاعات (صنـــدوق تمـــويـــل الـمساكــن، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والجهــــــــاز الـمركــــــزى للتعميــــــــــر).