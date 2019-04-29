مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قالت المتحدثة باسم الشرطة، تشاكيا فينوي، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص، أمس الأحد، في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وتابعت المتحدثة باسم الشرطة: "أن السلطات تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الساعة الخامسة، مساء الأحد، للإبلاغ عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص"، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأكدت فينوي، أن أحد الضحايا توفى لكنها لم تدل بمعلومات عن الآخرين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
ووقع إطلاق النار في أحد الشوارع في الجزء الغربي من المدينة.
وأردفت فينوي، إنها ليس لديها معلومات فورية حول سبب إطلاق النار أو أي مشتبه به.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد حدث إطلاق النار بينما كان يتجمع عدد من الأشخاص لتناول الطعام.
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