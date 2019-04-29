ألقته سيارة ملاكي وفرت هاربة.. العثور على جثة مجهول في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص ألقيت في الشارع بعزبة عزيز بشبرا الخيمة، وجرى رفع البصمات للوصول لهوية المجني عليه، وتحفظت على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا من العقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشخص ملقاه أمام مسجد في عزبة عزيز بدائرة القسم.

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وانتقل على الفور العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية، ليس لديه أوراق تثبت شخصيته، وفيها طلق ناري بالصدر.

وتبين من خلال مراجعة الكاميرات أنه أثناء صلاة المغرب، مرت من أمام المسجد سيارة ملاكي، ألقت الجثة وفرت هاربة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث.​