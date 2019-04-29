25 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: قرر مجلس جامعة الأزهر، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع كليات القاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 25 مايو 2019. وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها، أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الامتحانات الشفهيه والعملية والتخلفات بمختلف الفرق والأقسام.

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