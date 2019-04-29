تفاصيل العثور على جثة خبير بوزارة العدل "مشنوقًا" داخل شقته بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، على جثة خبير بوزارة العدل "مشنوقًا" داخل شقته بمنطقة الظاهر.

تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغاً من 3 موظفين يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته بشارع الجيش، بقسم شرطة الظاهر.

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وقال المُبلِّغين إنهم توجهوا لمنزل زميلهم بعد تغيبه عن العمل لمدة 3 أيام، وعندما فتحوا الشقة بمعرفة نجار من المنطقة، وفي حضور الجيران، وصاحب العقار للاطمئنان عليه، فوجئوا بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف، وحول رقبته حبل غسيل "مشنوقا".

تبين بالفحص وجمع المعلومات تحت إشراف العميد حاتم البيباني، رئيس مباحث قطاع الغرب، أن الضحية لشخص يُدعى "شفيع. ي"،47 عاما، ومقيم بمفرده، وتغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة، وقام زملائه بمحاولة الاتصال به على هاتفه المحمول، وعندما حضروا وجدوه مقتولاً.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، مباحث القاهرة بسرعة كشف غموض الحادث، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.