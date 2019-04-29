"تعالي خدي فلوس".. سر مقتل سيدة وإلقاء جثتها داخل قطعة أرض بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لغز العثور على جثة سيدة مقتولة داخل قطعة أرض فضاء بالمعادي.

ودلت التحريات التي أجراها الرائد أحمد بهجت، معاون مباحث قسم المعادي بإشراف العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن خلافات مالية بين المجني عليها وأحد المتعاملين معها تسببت في مقتلها.

وأوضحت التحريات أن المتهم اقترض من الضحية 200 ألف جنيه وتأخر في سدادهم عن الموعد المحدد لذلك، وعندما طالبته أكثر من مرة تهرّب منها، لكنها استمرت في مطالبته بالأموال، فقرر التخلص منها.

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وبمناقشة المتهم تحت إشراف العقيد وائل الشموتي مفتش مباحث قطاع الجنوب، اعترف أنه استدرج القتيلة في اتصال هاتفي "تعالي خدي فلوسك"، مضيفًا أنه عند حضورها خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم قتلها.

وتوصل رجال مباحث المعادي للمتهم عن طريق تتبع هاتفه، إذ كان آخر المتصلين بالمجني عليها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة بقيادة العميد ياسر عبدالجواد، مأمور قسم المعادي، وإحالته للنيابة لتتولى التحقيق.