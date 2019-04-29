الأربعاء.. كبار مسؤولي وزارة الصحة العالمية في اجتماع بالقاهرة



تعقد اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعها السابع بعد غد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى كبار مسؤولي وزارات الصحة بالدول العربية.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية سوف تنظم الاجتماع السابع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك

في إطار التحضيرات لأعمال الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي 19 - 20 مايو المقبل، على هامش اجتماعات الدورة العادية (72) لمنظمة الصحة العالمية المقرر انعقادها خلال الفترة الممتدة من 20-28 مايو 2019 بجنيف.وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية (52)للمجلس ومكتبه التنفيذي وهي: المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (72) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الإستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي، تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العربوبينت أن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لاعتمادها تمهيدًا لعرضها على الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الصحة العرب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.