اليوم.. ملك البحرين يزور فرنسا بدعوة من ماكرون

يتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الاثنين، إلى فرنسا فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس

إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان للديوان الملكى البحرينى أوردته وكالة أنباء "بنا" أن

الملك حمد سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسى تتناول علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.