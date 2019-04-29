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اليوم.. ملك البحرين يزور فرنسا بدعوة من ماكرون

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يتوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، الاثنين، إلى فرنسا فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس

إيمانويل ماكرون.
 

وذكر بيان للديوان الملكى البحرينى أوردته وكالة أنباء "بنا" أن

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الملك حمد سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفرنسى تتناول علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.
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