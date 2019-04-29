وزير التعليم العالي العراقي يستقبل آمين اتحاد الجامعات العربية في بغداد

أعرب الدكتور قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم العراقي عن دعمه الشامل لبرامج اتحاد الجامعات العربية التي يسعى لتنفيذها على المستوى العربي والدولي.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير السهيل لوفد اتحاد الجامعات العربية اليوم في مكتبه برئاسة الامين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامه وعضوية رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان ورئيس جامعة النهرين عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور نبيل عبدالصاحب ومدير الاعلام والعلاقات العامه وهيب كراجه ومستشار الاتحاد لشؤون الجامعات العراقية الدكتور حارث الجنابي.



وحضر اللقاء نائب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس النواب العراقي الدكتور

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حسن مسعودي رئيس الجامعة التقنية الوسطى الدكتور ماجد ورئيس كلية بغداد الجامعة الدكتور لبنان الشامي وعدد من المستشارين والمدراء والمساعدين في الوزارة.



وقدم الدكتور سلامه شرحاً موجزاً لابرز البرامج والخطط الاكاديمية التي يقوم الاتحاد بتنفيذها بالاضافة الى مناقشة اليكالمنح الجامعية التي تبرعت بها الوزارة مؤخراً للاتحاد إضافةً الى الاشتراكات المستحقة على الجامعات العراقية من رسوم عضوية الاتحاد التي سوف يتم تسديدها هذا العام.



من جانبه اعرب الدكتور السهيل عن توجه الحكومه العراقية ممثله بوزارة التعليم العالي

بالعمل على تشجيع الجامعات العراقية للانخراط بالمنظمات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية على المستوى العربي والدولي، لتبادل المعرفة والخبرات التعليمية ورفد الجامعات العراقية بالخبرات اللازمه من خلال الإسهام بالانشطةً والفعاليات العلمية التي تعقدها هذه المؤسسات، كما وجه الوزير السهيل فريق العمل في الوزارة لحث بقية الجامعات العراقية للانضمام لعضوية الاتحاد.



وتاتي زيارة وفد الاتحاد الى الجمهورية العراقية لإجراء فحص عضوية لكل من كلية المستقبل الجامعه والجامعة التقنية الوسطى وكلية بغداد الجامعه، حيث اطلعت اللجنة على الجامعات والكليات والاقسام لهذه الجامعات، بالاضافة الى مراجعة مؤهلات اعضاء هيئة التدريس ورتبهم الجامعية واعداد الطلبة الذين تخرجوا من هذه الجامعات واعداد الطلبه الذين ما زالوا على مقاعد الدراسه، كما اطلعت اللجنة على القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبة والخدمات اللوجستية المُسانده للعملية التعليمية.