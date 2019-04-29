سفيرا السعودية والإمارات يزوران الكشافة بالقاهرة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، مؤخرا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وأعضاء الوفد السعودي المشارك في المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الذي عُقد بالقاهرة. وأوضح الفهد خلال الاستقبال طبيعة مشاركة الوفد، وما تقدمه الكشافة السعودية في مثل هذه المناسبات من فعاليات تعكس الوجه المشرق للمملكة. وأشاد السفير بجهود الكشافة السعودية في جميع مشاركاتها خاصة في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك وفي موسم الحج. كما استقبل سفير دولة الإمارات لدى القاهرة جمعة مبارك الجنيبي، وفد رواد ورائدات كشافة الإمارات، المُشارك في المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة 20 - 27 أبريل 2019 تحت شعار «البيئة من أجل التنمية ورفاهية الإنسان».



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