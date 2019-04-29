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الجيش اليمني يأسر 300 متمرد بالضالع

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أعلن الجيش اليمني أسره لـ 300 متمرد من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال أسبوع من المعارك في جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن، وأفاد مصدر عسكري يمني، أن من بين الأسرى الحوثيين قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريين، وكذلك عدد من الأطفال الذين زجت بهم الميليشيات في جبهات القتال.

من جهة أخرى دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تعزيزات للميليشيات الحوثية على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، وسط اليمن، كانت في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمال محافظة الضالع.

مقتل العشرات

وبالتزامن صد الجيش الوطني والمقاومة هجوماً للميليشيات، أول من أمس، شمال جبهة مريس، وأوضحت مصادر أن الهجوم كان يستهدف مواقع للجيش في جبل حصن شداد. ونشرت المقاومة في الضالع إحصائية أفادت أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ نحو 48 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الجيش والمقاومة، خلال اليومين الماضيين، في جبهات العود وحمك ومريس والأرزارق.

إلى ذلك، أفشل الجيش اليمني عمليات تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن، بينما استفاقت محافظة تعز وسط اليمن، أمس، على جريمة حوثية جديدة ذهب ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة


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