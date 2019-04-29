إيران تتراجع عن تهديد مضيق هرمز بعد تحذيرات أميركية

تراجعت الحكومة الإيرانية عن تهديداتها بإغلاق مضيق «هرمز»، معلنة أمس، أنها تحافظ على أمن المضيق ولا تسعى إلى إغلاقه، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الولايات المتحدة الأميركية من المساس بحركة النقل عبر المضيق، ما يؤكّد أن نظام طهران لا يعدو كونه ظاهرة صوتية. وفي تأكيد على تراجع حكومة طهران، في مواجهة التحذيرات الأميركية، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري: «إن القوات المسلحة الإيرانية تحافظ على أمن مضيق هرمز، ونحن لا نسعى إلى إغلاقه».

مواجهة أي تحركات

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي قد أكد في تصريحات إعلامية، أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستنشر الوسائل الضرورية لمواجهة أي تحركات إيرانية خطيرة. وقال خلال زيارة رسمية للخليج ”نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني“، مضيفا «إننا نملك الوسائل الضرورية لردع إيران عن القيام بتحركات خطيرة». وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق، بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20 % من الصادرات النفطية العالمية، إذا ما منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها كجزء من العقوبات المفروضة على طهران.

تحليق طائرة فوق مدمرة أميركية

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إلى ذلك حلقت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم على موقعها على الإنترنت أمس.

ونشرت الوكالة تسجيل فيديو لا يحمل تاريخا، تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها «أبابيل 3» بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر. وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من أبريل الجاري إدراج الحرس الثوري على «لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية».