كولومبو: توقيف معظم الإرهابيين المتورطين في الهجمات

أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي أن قوات الأمن السريلانكية قتلت وأوقفت معظم الإرهابيين الذين تورطوا في الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تشديد قانون متعلق بالمتطرفين وطرد معلمي دين أجانب وضعهم غير قانوني.

وأكد في بيان أن الهجمات التي أسفرت عن 253 قتيلاً شنّتها «مجموعة صغيرة لكن منظمة جيداً»، مضيفاً أن «غالبية أعضائها أوقفوا، في حين قتل آخرون».

ومنذ التفجيرات الإرهابية، أعلنت السلطات السريلانكية إيقاف نحو 100 شخص، لافتة إلى أن البلاد تضمّ 140 مؤيداً لتنظيم داعش. كما أعلنت حكومة سريلانكا في وقت سابق أنها ستعلق خططها لمنح مواطني 39 دولة حق الدخول دون تأشيرة خلال موسم السياحة في البلاد نظرا للوضع الأمني الراهن بعد تفجيرات الأسبوع الماضي.

الدول الـ 39 التي علق منح مواطنيها حق دخول سريلانكا دون تأشيرة

1 - النمسا

2 - بلجيكا

3 - بلغاريا

4 - كمبوديا

5 - كرواتيا

6 - قبرص

7 - التشيك

8 - الدنمارك

9 - إستونيا

10 - فنلندا

11 - فرنسا

12 - ألمانيا

13 - اليونان

14 - هنغاريا

15 - أيرلندا

16 - إيطاليا

17 - لاتفيا

18 - ليتوانيا

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19 - لوكسمبورج

20 - مالطا

21 - هولندا

22 - بولندا

23 - البرتغال

24 - رومانيا

25 - سلوفاكيا

26 - سلوفينيا

27 - إسبانيا

28 - السويد

29 - المملكة المتحدة

30 - الولايات المتحدة

31 - اليابان

32 - أستراليا

33 - كوريا الجنوبية

34 - كندا

35 - سنغافورة

36 - نيوزيلندا

37 - ماليزيا

38 - تايلاند

39 - سويسرا