بعد استقالة 995 .. الأطباء يشلون المستشفيات لأسبوع انطلاقا من الغد ويتظاهرون في الرباط

بعدما وصلت استقالات الأطباء من القطاع العام لتصل إلى 995 مستقيل مع نهاية الأسبوع الجاري، يستعد أطباء القطاع العام، لشل المستشفيات العمومية لأسبوع كامل والتظاهر أمام مقر الوزارة.

وفي ذات السياق، وجهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، دعوة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام، من أجل خوض إضراب عن العمل انطلاقا من غد الإثنين، مرفوقا بوقفة ومسيرة احتجاجية من مقر وزارة الصحة إلى مقر مبنى البرلمان وسط الرباط.

ويخوض الأطباء احتجاجاتهم الجديدة، في الشق التصعيدي للمرحلة الخامسة، متهمين الحكومة بالاستهتار بحقوقهم، ومحملينها مسؤولية انهيار قطاع الصحة، ودخوله لما يصفونه بمرحلة السكتة القلبية، مشددين على أن حالة الاحتقان، والاكتئاب الجماعي الشديد، أصبحت مستشرية في صفوف أطباء القطاع العام.

يذكر أن غضب الأطباء يكمل عامه الأول، حيث خاض الغاضبون من السياسات الحكومية سلسلة إضرابات، واحتجاجات مركزية، وجهوية، فيما وجه أكثر من 300 طبيب في جهة الشرق، والدارالبيضاء، وورزازات استقالتهم من الوظيفة العمومية، احتجاجا على ظروف الاشتغال، التي قالوا إنها غير مناسبة.