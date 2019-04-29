فاتيحي: زيادات الاتفاق الاجتماعي لا تساوي حتى الاقتطاعات ونرفض الاحتفال في فاتح ماي- فيديو 

وجه عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، انتقادات شديدة اللهجة إلى الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة، والنقابات، والباطرونا، يوم الخميس الماضي.
وقال فاتحي، في حديثه لـ”اليوم 24″، على هامش مسيرة نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل وسط الرباط، إن نقابته قررت الخروج للتظاهر “احتجاجا على تردي الأوضاع في بلادنا، خصوصا أوضاع الشغيلة، بعد الاتفاق الاجتماعي، الذي وقع، الخميس الماضي، الذي يرهن مستقبل الطبقة العاملة لثلاث سنوات دون أن يعطيها شيئا”.
واعتبر فاتحي أن الزيادات الأخيرة في الأجور، المعبر عنها في الاتفاق الاجتماعي، “زيادة هزيلة جدا وعلى ثلاث دفعات، ولا تساوي حتى الاقتطاعات، التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد”، منتقدا عدم تنصيص الاتفاق على تفعيل التشريعات النقابية، المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
واعتبر المسؤول النقابي أن قضايا أساسية جوهرية، مثل التشغيل، والصحة، والتعليم لم يحمل الاتفاق الاجتماعي أجوبة عنها، موضحا “قررنا الاحتجاج للتعبير عن رفضنا للاتفاق، والمشاركة في احتفالات فاتح ماي، وننأى بأنفسنا أن نقدم للشغيلة نتائج هزيلة كالتي تضمنها الاتفاق الاجتماعي”.
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