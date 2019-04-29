طمرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار نحو شاب خلال تواجده داخل محله التجاري في طمرة، ما أسفر عن إصابته بجروح.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه.