تورينو يلحق خسارة قاسية بميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق تورينو الخسارة بنظيره آيه سي ميلان بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ34 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا تورينو كل من اللاعبين أندريا بيلوتي وأليكس بيرينجور.

وعلى ملعب (أولمبيكو دي تورينو)، تقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم أندريا بيلوتي (58) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الإسباني أليخاندرو بيرينجر الهدف الثاني (69).

ولعب الروسونيري منقوصا من لاعب في الدقيقة 81 بعد طرد مدافعه أليسيو رومانيولي ببطاقة صفراء ثانية.

وبهذا الفوز رفع تورينو رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ميلان عند 56 نقطة أيضًا وهو يحتل المركز السابع.