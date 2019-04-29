ريال مدريد يخسر أمام رايو فاليكانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق ريال مدريد مباراته الخارجية أمام رايو فاليكانو بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ35 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح رايو فاليكانو اللاعب أدريان إيمياريا بلازكيز.

وبهذا الفوز رفع رايو فاليكانو رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط مُبكر، وفي الدقيقة 5 انطلق البرازيلي مارسيلو وسدد كرة قوية، من خارج منطقة الجزاء، لكن غارسيا حارس رايو فايكانو تصدى لها ببراعة.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد خطير، عبر مهاجم رايو فايكانو، بوزو، في الدقيقة 17، حيث حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وأهدر الويلزي غاريث بيل فرصة تسجيل الهدف الأول، حيث استقبل تمريرة عرضية من زميله ماريانو دياز، في الدقيقة 20، لينفرد بجارسيا لكنه سدد برعونة ليتصدى الحارس للكرة.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، بعد مطالبات لاعبي رايو فايكانو بالحصول على ركلة جزاء، بسبب تدخل فاييخو على جويرا، قبل أن يعلن الحكم أحقية أصحاب الأرض بالركلة، لينفذها إمباربا بنجاح، على يمين الحارس كورتوا، في الدقيقة 23.

وسجل ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد هدفا، في الدقيقة 38، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، وتأكد الحكم من القرار بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

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وبشكل عام كان رايو فايكانو الطرف الأكثر خطورة، خلال الشوط الأول، بينما غاب ريال مدريد عن مستواه، وخاصةً على مستوى صناعة الفرص، وتهديد مرمى الخصم.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد بيبي لاعب رايو فايكانو مرمى ريال مدريد، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 56.

وقرر زيدان الدفع بإبراهيم دياز بدلا من داني سيبايوس، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-2-3-1)، بوجود إبراهيم على الطرف الأيمن، وبيل على الطرف الأيسر، ومودريتش كصانع ألعاب، خلف المهاجم الصريح ماريانو دياز.

وتألق الحارس جارسيا، في التصدي لمحاولة من غاريث بيل لاعب ريال مدريد، الذي تحصل على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 68، وحولها الحارس إلى ركلة ركنية.

وواصل زيدان إجراء تغييراته، بإشراك إيسكو بدلا من لوكا مودريتش، في محاولة لتنشيط الهجوم.

وتفوق رايو فايكانو في الشوط الثاني على مستوى الاستحواذ، والانتشار الجيد على أرض الملعب، ونجح في إحراج ريال مدريد ومنعه من العودة.

وآخر تغييرات زيدان، كان إشراكه لوكاس فاسكيز بدلا من ماريانو دياز، ليلعب على الطرف الأيمن، وينتقل بيل إلى مركز المهاجم الصريح، لكن دون أي إيجابية على مرمى فايكانو.

بينما نجح خيميز مدرب فايكانو في اختيار تغييراته، حيث حافظ على نسق الأداء، وأغلق المساحات بين الخطوط، وقتل كل محاولات الميرينغي للعودة.