انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية القطرية: النفاق السياسي بيئة خصبة لنمو الإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 12:53 صباحاً - أدان نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بشدة القصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس الليبية والتي تتم من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفاً القصف بـ "الوحشي".

وقال الشيخ عبد الرحمن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليل الأحد: "إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حرب يتحملها مرتكبيها و داعميهم".

وفي السياق ذاته؛ قال وزير الخارجية القطري "إن النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي، وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب"، وأضاف "فبينما تدعي بعض الدول مكافحته؛ تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية".

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وفي 4 أبريل الجاري أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً. في حين نددت دولة قطر بهذا التصعيد العسكري، وحذرت من تداعياته على الأمن ومساعي التسوية في ليبيا، واعتبرته خطوة من اللواء المتقاعد لتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ لكونه جاء قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي.

ومنذ بداية الهجوم أكدت قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا. وقالت الخارجية القطرية حينها: "إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا، ما سيفضي إلى تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى".