تجميد عمل النقابات والاتحادات المهنية في السودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية للنقابات السودانية، مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ووجه القرار بسرعة تشكيل لجان تسيير مهام لحين انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات السودانية.



من ناحية أخرى، أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أيضاً إعفاء مديري إدارات الإعلام والمراسم، وتضمن قرار الإعفاء كلا من: العميد محمد المبارك سليمان مدير إدارة مراسم، والمهندس قبيس أحمد المصطفي مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية السابقة.

