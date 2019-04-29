الكويت: ننظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، إن بلاده تنظر بقلق إزاء تهديدات النظام الإيراني بإغلاق مضيق هرمز.

وكان النظام الإيراني هدد في وقت سابق، الأحد، بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي إذا واجه مزيدا من العقوبات الأمريكية على طهران.

وأعرب الجارالله، في تصريحات صحفية عقب مشاركته بحفل لمنظمة الهجرة الدولية، عن تطلع الكويت بأن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر، وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذا الموقع الحيوي.



وأكد خلال الحفل، الذي أقيم بمناسبة مرور 25 عاما على الشراكة مع الكويت، أن البحث عن رفات المفقودين الكویتیین وفق الآلیات الأممیة "مستمر ولن یتوقف".

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وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن الوزارة تتابع الأمر من خلال الاجتماعات بين الجانب العراقي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

وأوضح الجارالله أن اختصاصات ومھام اللجنة الوطنیة لشؤون الأسرى والمفقودین أحیلت لوزارة الخارجیة منذ أیام.

وأشار إلى أن الخاركية الكويتية باتت تتولى الملف، حیث قامت بالاتصال بذوي الأسرى والمفقودین لتحدیث البیانات ومتابعة التفاصیل المتعلقة بھذا الموضوع.

وعن زیارة رئیس الوزراء العراقي عادل عبدالمھدي إلى الكویت، قال الجارالله إن موعد الزیارة لم یتحدد حتى الآن، مؤكدا أن "الكویت تتطلع لتلك الزیارة في أسرع وقت، لما فیھا من مصلحة للبلدین الشقیقین".