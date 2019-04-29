الان تتابع عاصفة غضب بين الأتراك بسبب زيادة أسعار الخبز قبل رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
سادت حالة من الغضب بين الأتراك بعدما، أعلن نجدت دورموش، رئيس غرفة الخبازين بولاية إزمير، غربي تركيا، الأحد، عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز بالولاية بمقدار 25%.
ووفق ما أعلنه رئيس غرفة الخبازين بولاية إزمير التركية، فإن سعر رغيف الخبز 200 جرام ارتفع من ليرة تركية إلى ليرة و25 قرشًا؛ على أن يبدأ تفعيل هذه التسعيرة الإثنين.
وأدت السياسات الاقتصادية التركية إلى زيادة الأمور سوءا، وخاصة أن الزيادة تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، وهو ما يزيد الضغوط والأعباء على الأسر التركية.
والخميس الماضي، أعلنت غرفة الخبازين في العاصمة التركية أنقرة، عن زيادة مماثلة؛ ليرتفع سعر رغيف الخبز الذي يقدر وزنه بـ200 جرام من ليرة واحدة إلى ليرة و25 قرشًا.
وأعلنت الغرفة حينها أن أسباب الزيادة ترجع إلى “ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز والدقيق، وتكلفة المعيشة التي تدفع بالعمالة إلى زيادة أجرها اليومي أو الأسبوعي”.
الصحف التركية ذكرت كذلك أن غرفة الخبازين في مدينة إسطنبول تعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات للخروج بقرار زيادة لأسعار الخبز كأنقرة وإزمير.
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