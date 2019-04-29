بالفيديو.. أردوغان ينفذ جريمة بشعة بقتل فلسطيني اتهمه بالتخابر مع الإمارات

أقدمت السلطات التركية بقيادة رجب طيب اردوغان والمقربة من تنظيم الاخوان المسلمين على ارتكاب جريمة بشعة بقتل مواطن فلسطيني مختطف بعد اتهامه بالتخابر مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريح له، قال فائد مصطفى السفير الفلسطيني في أنقرة في تصريح نقلته صحيفة “القدس العربي” إن “الجانب التركي أبلغنا اليوم أن الموقوف ذكي مبارك المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وجد منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون التركية”.

وبين أن “السفارة تتابع الحادثة وتنتظر تقرير الطب الشرعي”.ونفى أنباء عن انتحار الموقوف الثاني.

وأوقفت السلطات التركية في إسطنبول مواطنين إماراتيَين للاشتباه بتجسسهما لحساب استخبارات بلدهما وهي تحقق في احتمال علاقتهما بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الجمعة.

Advertisements

وقالت النيابة في لائحة اتهام ضدهما، نشرت عن تفاصيلها المزعومة شبكة “تي آر تي” التركية، إنهما كانا على اتصال مباشر ودائم مع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

واعتبر مراقبون ان المزاعم التركية بانتحار المختطف الفلسيطيني مؤشر على جريمة جرى ارتكابها بحق المختطف الفلسطيني للتغطية على الأكاذيب التركية بالتهم الموجهة إليه.

وظهر شقيق مبارك في مقطع فيديو يؤكد أنه قتل تحت التعذيب ولا حقيقة لمزاعم انتحاره.