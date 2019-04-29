شكرا لقرائتكم والدة رابيوت: الخليفي "يبث السم" في باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصفت فيرونيك رابيوت والدة أدريان لاعب باريس سان جيرمان ووكيل أعماله، القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي بأنه "يبث السم" في النادي الذي خسر لقب كأس فرنسا يوم الأحد.

وجاءت تصريحات فيرونيك التي نقلتها وسائل إعلام مثل "راديو مونتي كارلو" أعقاب انتقاد حاتم بن عرفة لاعب رين الحالي وباريس سان جيرمان السابق للنادي الباريسي، بعد خسارة كأس فرنسا.

ضوئية من تصريح والدة رابيوت

ودخل رابيوت في مشاكل عدة مع إدارة باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي عندما اهتمت به العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن تحتد في يناير الماضي عندما رفض الفريق بيع اللاعب مع اهتمام برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، لتقرر الإدارة تجميد عقده.

وقالت فيرونيك رابيوت، والدة اللاعب ووكيلة أعماله، في تصريح يوم الأحد: أشكر حاتم بن عرفة على كلماته ودعمه لابني رابيوت. فالخليفي اتخذ قرارا غير عادل، وبذلك يكون قد بث السم في النادي والجميع يعلم هذا، هو نفسه سبب الفرقة بين اللاعبين لأنه نسي البعد الإنساني.

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واختتمت فيرونيك وقالت: عندما تتخذ القرارات في الحياة، تكون هناك عواقب قصيرة المدى وبعيدة المدى، وعدم معرفتك بذلك وأنت رئيس هو نفسه عدم معرفتك بكرة القدم واللاعبين، وفوق هذا كله عدم معرفتك بالرجال.



وانتشر مقطع مرئي لحاتم بن عرفة بعد تسلمه الميدالية الذهبية وهو ذاهب إلى الخليفي محاولا مصافحته إلا أن الأخير تردد في البداية قبل أن يصافحه باستعجال.

وقال بن عرفة في تصريحات تلفزيونية عقب النهائي: لقد قمنا بـ"ريمونتادا"، أي عدنا بالنتيجة، إلا أن باريس سان جيرمان اعتاد ذلك على ما أعتقد" مشيراً إلى فوز باريس على برشلونة برباعية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2016 – 2017، قبل أن يخسر من برشلونة إيابا بستة أهداف لهدف.



وزاد بن عرفة في تصريحاته وقال: يوما ما، أدريان رابيوت سيظهر ويتحدث عن باريس سان جيرمان، أنا لست ضد النادي ولكن مع من يديرونه.

وعانى بن عرفة خلال فترته في باريس سان جيرمان عندما انتقل لهم مطلع موسم 2016 – 2017، بعد موسم رائع قضاه في نيس، إلا أن نادي العاصمة لم يعتمد عليه أو يشركه في عدد كبير من المباريات، حيث شارك في 32 لقاء بجميع البطولات خلال موسمين، قبل أن يرفع دعوى قضائية على النادي لعدم إِشراكه في المباريات.