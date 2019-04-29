شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان: إجراء "الأعلى للإعلام" بشأن وحدات البث قانونى طال انتظاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تحذير المجلس الأعلى للإعلام للمحطات التليفزيونية من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى محاولة منه لضبط المشهد الإعلامى وإحداث حالة من التنظيم الذى كان يستهدفه إنشاء الهيئات الإعلامية .

وشدد نادر مصطفى، فى تصريحات له، على ضرورة قيام الجهات التى خاطبها المجلس الأعلى للأعلام بأن تلتزم بهذه المطالب القانونية، لافتا إلى أن الالتزام الإعلامى هو إدراك وإحداث واع لطبيعة الظروف التى تمر بها مصر، وأنه ينبغى أن يتكاف الجميع من أجل إحداث نقلة نوعية فى الإعلام .

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وتابع: "علينا إعادة تنظيم صفوفنا وضبط أوضاعنا والسعى للارتقاء لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها مصر، وإجراء المجلس بشأن وحدات بث أو إعادة بث قانونى طال انتظاره".

وذكر نادر مصطفى أن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بدوره فى حماية المهنية ويقوم بخطوات جيدة، وأنه يسعى ليكون بمثابة عقل المجتمع فيما يخص الإعلام، متابعا: "عندما يتنبأ المجلس لمخالفة ويسعى لإتاحة الفرصة لتحسين الأوضاع فينبغى على الأجهزة الإعلامية المساندة".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng "وحدات بث أو إعادة بث"، طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.