شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريب الإخوان.. قائد مراجعات الجماعة: السوشيال ميديا سلاح التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن التسريب الصوتى الأخير للإخوان يكشف حجم اعتماد الإخوان على مواقع السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعى هي سياسة الإخوان في مهاجمة الدولة المصرية.

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن دوافع الإخوان من خلال الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى لا ترجع إلى أنهم يهدفون للحصول على أموال، ولكن الأموال وسيلة لهذا فقط، بل يخططون إلى نشر الفوضى عبر هذه المواقع.

ولفت عماد على، إلى أن هذا التسريب الصوتى لقيادات الإخوان الذى يكشف كيف تدشن الجماعة حملاتها التحريضية سيكون له انعكاس كبير على صفوف التنظيم، حيث سيقلل من مصداقية قيادات الإخوان أمام أتباعهم.

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وكان أحمد أبو عمار، وهو أحد عناصر الجماعات الإرهابية هارب بدولة ليبيا، كشف خلال تسريب صوتى، عن كيفية حصولهم على تمويلات مالية ضخمة مقابل تأسيس حسابات على الفيسبوك تضم آلاف المتابعين من رواد السوشيال ميديا.