شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوى ردا على دعوة الهارب أيمن نور: "لم أجد مبرر للرد أو التعليق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حسام بدراوى، رئيس حزب الاتحاد، رفضه دعوة الهارب أيمن نور مع مائه آخرين لحوار حول مستقبل البلاد، قائلا: "لم أتسلم أى دعوه بهذا الشكل فلم أجد مبرر للرد أو التعليق".

ووجه بدراوى فى رسالة له عبر حسابه الرسمى رسالة قائلا: " جائنى أن الأستاذ أيمن نور قد دعانى مع مائة آخرين لحوار حول مستقبل البلاد، وحيث إننى لم أتسلم اي دعوه بهذا الشكل فلم أجد مبرر للرد أو التعليق، ولكن من الناحية السياسيه فإنه يهمنى أن يعرف الداعين إننى أقول رأيى وأتحاور مع كافه الجهات بكل حريه داخل مصر، أنا أكتب على صفحاتى وأظهر في الإعلام المرئى والمقروء بكل حرية واتفق واختلف بايجابية فى الإطار الشرعى والقانونى، وكذلك فإننى أنتمى لحزب سياسى له تمثيل برلمانى هو حزب الإتحاد وياليت كل حوار وطنى يكون داخل البلاد ولا يستقوى المتحاورين بأى تنظيم او حكومة تعادى مصر أو تعلن مقدما ذلك".

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