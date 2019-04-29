25 مايو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي صدق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، في اجتماع عقد اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 25 مايو 2019. وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم استعدت لبدء الامتحانات الشفهيه والعملية والتخلفات بمختلف الفرق والأقسام.

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