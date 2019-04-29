نتانياهو سيخضع لجلسة استماع في تهم تلقي رشوة وفساد في تموز

أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت أن جلسة استماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتايناهو ستقام في تموز المقبل، حول شبهات بتلقيه الرشوة وتهم فساد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن "مندلبليت أمهل وكلاء دفاع رئيس الوزراء حتى العاشر من الشهر المقبل لتنسيق موعد إجراء هذه الجلسة".

وذكرت الهيئة أنه "في رسالة بعث بها بين المستشار القانوني للحكومة أن عدم تسوية مسألة أتعاب المحاماة لا يبرر أي تأخير في نقل مواد التحقيق إلى رئيس الوزراء أو إلى وكلاء دفاعه، موضحا أن لا أثر لهذا الأمر على موعد إجراء جلسة الاستماع".

وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أن "محاميي نتانياهو لم يجمعوا بعد مواد التحقيق رغم كونها سانحة منذ حوالي أسبوعين بداعي انهم لم يتقاضوا أتعاب المحاماة".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن، في شباط، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو تتضمن تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلامياً "4000"، وارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".