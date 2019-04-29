المجلس الانتقالي السوداني يجمد نشاط النقابات والاتحادات المهنية

أصدر ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، وذلك في اجتماعه صباح الأحد. ونص القرار على "تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة". ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد، الجمعيات العمومية لها. وأصدر المجلس قرارا آخر بإعفاء "كل من العميد محمد المبارك سليمان مدير إدارة مراسم الدولة والمهندس قبيس أحمد المصطفي مدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية ب​رئاسة الجمهورية​ السابقة".

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