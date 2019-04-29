"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين سعوديين بصاروخين في جيزان

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أن الجماعة استهدفت بصاروخين محليي الصنع نوع "زلزال1" مداه 3 كيلو مترات تجمعات عسكرية سعودية في موقع الفريضة في ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​.

ولفتت إلى أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين.

في سياق آخر، ذكرت "أنصار الله" أن القوات الحكومية اليمنية نفذ زحفاً واسعاً بإسناد من طيران ومروحيات ​التحالف العربي​ الذي تقوده السعودية، على مواقع تسيطر عليها الجماعة في جبل الحطيمي بقطاع جيزان.

Advertisements

ووفقاً لـ "المسيرة"، تمكن مقاتلو الجماعة من كسر زحف ​الجيش اليمني​ عقب مواجهات استمرت أكثر من 9 ساعات، وتكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد.

في قطاع عسير، أفاد المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "​تويتر​" بأن الجماعة أعطبت دبابة ومدرعة تابعتين للقوات الحكومية اليمنية بصاروخين موجهين قبالة منفذ علب البري الحدودي.

ولفت إلى إطلاق صاروخين من نوع "زلزال1" على تجمعات عسكرية يمنية غرب مجازة في القطاع ذاته.