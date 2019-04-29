وصول الدفعة الأولى من السياح اللبنانيين من شرم الشيخ

وصلت ​طائرة​ تابعة للشركة المصرية العالمية للطيران "يو جي"، المشغلة من قبل شركة "بركات للسياحة والسفر" إلى ​مطار بيروت الدولي​ قادمة من ​شرم الشيخ​، وعلى متنها الدفعة الأولى من السياح اللبنانيين، على أن تنقل طائرة أخرى الدفعة الثانية مساء غد.

وكان المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت محمد شهاب الدين قد اشار في وقت سابق إلى انه "لدينا تعليمات من وزير الأشغال يوسف فنيانوس بضرورة احترام كرامة اللبنانيين وسلامتهم"، لافتا الى اننا "اجرينا اتصالات مكثفة لمعالجة ازمة اللبنانيين الذين الغيت رحلاتهم من شرم الشيخ الى لبنان".

وفي حديث تلفزيوني كشف شهاب الدين أن "الشركة المصرية العالمية للطيران وشركة "بركات ترفل" تجاوبتا مع اتصالاتنا وسيتم نقل اللبنانيين من شرم الشيخ الى لبنان مساء اليوم وغدا"، مشددا على أننا "سنجتمع مع المسؤولين لعدم تكرار هذه الازمة في المستقبل".