إصابة شاب برضوض بالغة نتيجة سقوط صخرة عليه في جبل الأربعين بأعالي جرود الضنية

أصيب شاب إصابات بالغة في ظهره ورقبته ورضوض عديدة في جسده، نتيجة سقوط صخرة عليه في جبل الأربعين في أعالي جرود الضنية.
وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي.
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