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إصابة شاب برضوض بالغة نتيجة سقوط صخرة عليه في جبل الأربعين بأعالي جرود الضنية

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أصيب شاب إصابات بالغة في ظهره ورقبته ورضوض عديدة في جسده، نتيجة سقوط صخرة عليه في جبل الأربعين في أعالي جرود ​الضنية​.

وعمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافه ونقله إلى ​مستشفى​ سير- الضنية الحكومي.

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